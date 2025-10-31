Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 27vom 31.10.2025
Gefährliches Spielzeug

Folge 27: Gefährliches Spielzeug

48 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Aus Jonathan Harts Firma verschwinden laufend Entwürfe für neues Spielzeug - das kann der Privatdetektiv Norman Jonathan gerade noch mitteilen, bevor er ermordet wird. Die Harts versuchen, als Einkäufer getarnt, in der Spielzeugfabrik nach dem Rechten zu sehen - doch Eric, der Konstrukteur der Firma, erkennt die beiden und versucht, sie mit einer Bombe umzubringen. Die Harts bleiben unverletzt - und stellen dem Täter nun ihrerseits eine Falle.

