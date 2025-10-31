Staffel 2Folge 27vom 31.10.2025
Gefährliches SpielzeugJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 27: Gefährliches Spielzeug
48 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Aus Jonathan Harts Firma verschwinden laufend Entwürfe für neues Spielzeug - das kann der Privatdetektiv Norman Jonathan gerade noch mitteilen, bevor er ermordet wird. Die Harts versuchen, als Einkäufer getarnt, in der Spielzeugfabrik nach dem Rechten zu sehen - doch Eric, der Konstrukteur der Firma, erkennt die beiden und versucht, sie mit einer Bombe umzubringen. Die Harts bleiben unverletzt - und stellen dem Täter nun ihrerseits eine Falle.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart aber herzlich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland