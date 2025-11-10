Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 33vom 10.11.2025
Ausgebootete Mörder

Ausgebootete MörderJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 33: Ausgebootete Mörder

48 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Stanley Friesen ist ein Angestellter in Jonathan Harts Firmenimperium. Einmal möchte er sich aber auch einen vergnügten Abend machen - ein folgenschwerer Entschluss, denn am nächsten Morgen wacht Stanley ganz benommen auf einer Yacht auf. Alle Indizien deuten darauf hin, dass er den Geldhai Carl Stevens ermordet hat. Doch Jonathan ist klar, dass der brave Friesen niemals der Mörder sein kann. Mit Jennifer und Max nimmt er die Ermittlungen auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen