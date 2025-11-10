Staffel 2Folge 33vom 10.11.2025
Ausgebootete MörderJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 33: Ausgebootete Mörder
48 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Stanley Friesen ist ein Angestellter in Jonathan Harts Firmenimperium. Einmal möchte er sich aber auch einen vergnügten Abend machen - ein folgenschwerer Entschluss, denn am nächsten Morgen wacht Stanley ganz benommen auf einer Yacht auf. Alle Indizien deuten darauf hin, dass er den Geldhai Carl Stevens ermordet hat. Doch Jonathan ist klar, dass der brave Friesen niemals der Mörder sein kann. Mit Jennifer und Max nimmt er die Ermittlungen auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart aber herzlich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland