Hart aber herzlich

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 41 vom 20.11.2025
Mordstheater

Hart aber herzlich

Folge 41: Mordstheater

48 Min. Folge vom 20.11.2025 Ab 12

Die Bretter, die die Welt bedeuten, werden Jennifer Hart fast zum Verhängnis: Um einer Laienspielgruppe aus einem Engpass zu helfen, erklären sich die Harts bereit, in einem Kriminalstück des mit ihnen befreundeten Autors Frank Jordan aufzutreten. Tony Vacarro, der karrieresüchtige Regisseur der Aufführung, will dieses Stück als sein eigenes ausgeben - und geht dafür über Leichen.

