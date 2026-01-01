Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 66vom 01.01.2026
Unfallopfer

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Marty Willis will sich auf den Rat seines Anwalts Ron Camp hin durch einen vorgetäuschten Unfall mit einer reichen Fahrerin finanziell sanieren. Er inszeniert einen leichten Auffahrunfall mit Jennifer Hart und lässt sich - überflüssigerweise - ins Krankenhaus einweisen. Doch dann stirbt Willis noch in der gleichen Nacht - angeblich an den Folgen des Unfalls. Jennifer ist von der Nachricht völlig niedergeschmettert, doch Jonathan ahnt, dass an der Geschichte etwas faul ist.

SAT.1 GOLD

