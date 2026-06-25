Staffel 4Folge 69vom 25.06.2026
Rien ne va plusJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 69: Rien ne va plus
47 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Während eines kurzen Abstechers nach London besucht Jennifer Hart das Kensington Club Casino. Dort spielt sie für einen gewissen Baron Destafnik die Glücksfee - mit geradezu unglaublichem Erfolg: Sie gewinnt für ihn etwa zwei Millionen Dollar. Doch dann ist der Baron auf einmal verschwunden. Jennifer und Jonathan beschließen, das Geld mit nach Los Angeles zu nehmen - der Baron wird sich dann schon melden. Als sie aber zu Hause ankommen, ist in dem Koffer nur noch Spielgeld.
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Hart aber herzlich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland