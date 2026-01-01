Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 72vom 01.01.2026
Eine mörderische Romanze

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Jennifers ehemaliger Literaturprofessor besucht die Harts in einer peinlichen Angelegenheit: Unter weiblichem Pseudonym veröffentlicht er seit Jahren schwülstige Liebesromane. Nun hat die vermeintliche Kitschautorin einen Romanpreis erhalten. Jennifer erklärt sich bereit, für den Professor auf der Preisverleihung zu erscheinen. Dort allerdings gerät sie in die Fänge eines schizophrenen Verehrers.

