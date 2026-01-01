Staffel 4Folge 74vom 01.01.2026
Der König und der LöweJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 74: Der König und der Löwe
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
König Rashid, ein alter Freund der Harts, ist zu Besuch in Los Angeles. Bei einer Kunstausstellung wird der "Löwe der Wüste", die Insignie von Rashids Macht, ausgestellt. Jennifer erfährt, dass Kasim, ein Rivale des Königs, die Statue gegen eine Kopie ausgetauscht hat. Die Harts brechen in die Ausstellungsräume ein und vertauschen die Statue. Doch Kasim war schneller: Er hat die Stücke wieder zurückgetauscht, und die Harts haben den echten "Löwen der Wüste" gestohlen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart aber herzlich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland