SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 74vom 01.01.2026
Folge 74: Der König und der Löwe

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

König Rashid, ein alter Freund der Harts, ist zu Besuch in Los Angeles. Bei einer Kunstausstellung wird der "Löwe der Wüste", die Insignie von Rashids Macht, ausgestellt. Jennifer erfährt, dass Kasim, ein Rivale des Königs, die Statue gegen eine Kopie ausgetauscht hat. Die Harts brechen in die Ausstellungsräume ein und vertauschen die Statue. Doch Kasim war schneller: Er hat die Stücke wieder zurückgetauscht, und die Harts haben den echten "Löwen der Wüste" gestohlen.

