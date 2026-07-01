Staffel 4Folge 77vom 01.07.2026
Herausforderung im DschungelJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 77: Herausforderung im Dschungel
47 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Der reiche Winston Davenport zieht in einem Geschäft gegen Jonathan den Kürzeren - für den erfolgsgewöhnten Wirtschaftsboss ein unerträglicher Gedanke. Da besinnt er sich auf eine Großwildfarm, die das Ehepaar Atterton im südamerikanischen Dschungel mit seiner finanziellen Unterstützung betreibt. Davenport legt sich einen Plan zurecht - und bald bekommen die Harts eine Einladung auf diese Ranch. Hier plant Davenport eine Großwildjagd - mit Jonathan und Jennifer Hart als Beute!
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Hart aber herzlich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland