Hart aber herzlich
Folge 79: Schnüffeleien
Ein Drogenschmugglerring bringt Kokain im doppelten Boden eines Hundekorbs über die Grenze. Dort wird der Drogensuchhund dann jedesmal von dem kriminellen Tierarzt Dr. Beck für kurze Zeit außer Gefecht gesetzt. Der Deal droht aufzufliegen, als der Korb mit dem Kokain vertauscht wird und zu den Harts und deren Hund Friedwart kommt. Die Ganoven versuchen zwar mit allen Mitteln, diesen Patzer auszubügeln, haben aber nicht mit Friedwarts empfindlicher Nase gerechnet ...
