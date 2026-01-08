Staffel 4Folge 80vom 08.01.2026
Hart aber herzlich
Folge 80: Schatzsuche im Dschungel
47 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Als der Chef eines Geologenteams der Hart Industries im Dschungel Perus ermordet wird, beschließt Jonathan, dort zusammen mit Jennifer nach dem Rechten zu sehen - und stolpert mitten in ein exotisches Abenteuer. Im Basislager berichtet der Archäologe Dr. Villac von einem sagenhaften Inkaschatz, den die Harts nur wenig später selbst in Augenschein nehmen können - wenn auch unfreiwillig und unter lebensgefährlichen Umständen.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland