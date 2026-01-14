Staffel 4Folge 84vom 14.01.2026
Folge 84: Gute Reise, Max!
47 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Jedes Jahr zur gleichen Zeit tritt Max seinen Urlaub in Richtung Las Vegas an, um seinem kleinen Laster - dem Glücksspiel - zu frönen. Als Urlaubsgeschenk überreichen ihm die Harts eine besonders teure Zigarre. Kurz nach seiner Abreise erfahren sie jedoch, dass jene Zigarre ein tödliches Gift enthält. Max' genauer Aufenthaltsort ist ihnen unbekannt. Eine hektische Suche beginnt ...
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland