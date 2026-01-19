Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 87vom 19.01.2026
47 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Als sich bei ihren verreisten Nachbarn das Ehepaar Bill und Cheryl Hyatt angeblich als Aufpasser für die Kunstschätze im Haus einquartiert, werden die Harts misstrauisch. Die Hyatts sind Kunsträuber, die in reichen Haushalten Originalgemälde durch Kopien ersetzen. Das wollen die Harts beweisen und stellen ihnen eine Falle - ohne zu ahnen, dass das Pärchen Jonathan und Jennifer längst durchschaut hat. So schlägt der Plan fehl - und die Harts geraten in Lebensgefahr.

