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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 100vom 16.07.2026
Jennifer geht ins Kloster

Jennifer geht ins KlosterJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 100: Jennifer geht ins Kloster

47 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Jennifer wird zufällig Zeugin eines Mordes, den der Gangster Nick Rhodes verübt. Sie ist zu einer Aussage bereit - aber damit setzt sie ihr Leben aufs Spiel. Da die Polizei sie nicht ausreichend schützen kann, zieht sich Jennifer hinter die Mauern eines Klosters zurück. Doch selbst als Nonne verkleidet ist sie vor den Nachstellungen der Gangster nicht sicher: Der Gärtner des Klosters erkennt und verrät die 'neue Nonne'. Und der nächste Anschlag lässt nicht lange auf sich warten.

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