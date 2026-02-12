Staffel 5Folge 105vom 12.02.2026
Hart aber herzlich
Folge 105: Mord auf Rhodos
46 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12
Auf einer Kreuzfahrt durch Griechenland wollen die Harts berühmte Stätten der antiken Kulturen aufsuchen - und geraten prompt mit einer Bande höchst moderner Kunsträuber aneinander. Die Ganoven haben einen antiken Helios-Tempel entdeckt und wollen nun die gefundenen Altertümer teuer verkaufen. Wer ihnen dabei in die Quere kommt, stirbt - bis die Harts sich der Sache annehmen.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland