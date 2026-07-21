Staffel 5Folge 106vom 21.07.2026
Mörderische KameraJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 106: Mörderische Kamera
47 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Auf Drängen des berühmten Regisseurs Rupert Barrington lässt sich Jennifer Hart als Model ablichten - eine Entscheidung, die sie bald bitter bereut: Der entflohene Sträfling Lawrence Tanner will sich an Jennifer rächen, weil sie ihn einst mit einer Reportage hinter Gitter gebracht hatte. Einige Anschläge auf ihr Leben schlagen fehl. Dann baut Tanner in die Hauptkamera des Filmteams eine Bombe ein. Nur noch ein Wunder kann Jennifer retten.
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Hart aber herzlich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland