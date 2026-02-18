Staffel 5Folge 109vom 18.02.2026
Hart aber herzlich
Folge 109: Alles für Elisabeth
47 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Max unterhält eine Brieffreundschaft mit der New Yorkerin Elizabeth Tisdale. Endlich werden sich die beiden persönlich kennen lernen - wenn Max eine Lösung für sein Problem findet: Um Eindruck zu schinden, hat er sich bei Elizabeth als Multimillionär ausgegeben - nun müssen die Harts wohl oder übel die Dienstboten für Max spielen. Doch dann bekommt Elizabeth Besuch von ihrem missratenen Neffen Frank. Und der möchte das Millionärshaus ausräumen - mit Hilfe der "Dienstboten".
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland