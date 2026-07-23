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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 110vom 23.07.2026
Selbstdarstellung

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Hart aber herzlich

Folge 110: Selbstdarstellung

46 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Früher als geplant kehren die Harts in ihr Haus zurück - und finden es von merkwürdigen Gästen bevölkert: Meisterdieb Mr. Grade hat Butler Max gefangen genommen und will nun Anthony Stratham, den Juwelier der Harts, um wertvollen Schmuck erleichtern. Dazu hat er Doppelgänger der Harts bestellt - eine Rolle, die Jonathan und Jennifer wie auf den Leib geschrieben ist. Die beiden spielen sich äußerst überzeugend, bis Jonathans Sekretärin auftaucht und den Schwindel auffliegen lässt.

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