Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 95vom 29.01.2026
Eine Mords-Rallye

Eine Mords-RallyeJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 95: Eine Mords-Rallye

47 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Jonathan lässt es sich nicht nehmen, zusammen mit Jennifer an der ersten Jonathan-Hart-Industries-Athen-Rallye teilzunehmen. Die drei Tage dieser Rallye versucht der griechische Großindustrielle Anthony Vlachos auszunutzen: Er will die Aktienmehrheit von Hart Industries aufkaufen. Durch einen Telefonanruf bei seinem Stellvertreter könnte Jonathan dies verhindern - aber Vlachos schreckt vor nichts zurück, um Jonathan auszuschalten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen