Staffel 5Folge 96vom 30.01.2026
Alte Liebe macht blindJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 96: Alte Liebe macht blind
47 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Jillian Rawlings gibt sich als Tochter von Jennifers Vater Stephen Edward aus. Da sie seiner ehemaligen Geliebten sehr ähnlich sieht, glaubt er ihr sofort. Jillian wird zur Erbin von Stephens Vermögen eingesetzt. Jonathan überprüft die junge Frau: Sie ist zwar die Tochter dieser Geliebten, aber Stephen ist nicht ihr Vater. Zusammen mit ihrem Freund Jack Corey wollte sie Unterhalt erschwindeln. Aber als Corey von der möglichen Erbschaft erfährt, will er Jennifers Vater ermorden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart aber herzlich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland