Staffel 5Folge 97vom 02.02.2026
Hart aber herzlich
Folge 97: Gift im Whisky
47 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Sir Gavin, Oberhaupt des Maclaish-Clans, kommt zu einem Festival aus Schottland angereist. Er bezieht Quartier bei seinem Verwandten Ramsay. Der hoch verschuldete Ramsay ermordet Sir Gavin, um als dessen Nachfolger zum neuen Clan-Oberhaupt gewählt zu werden. Clan-Mitglied Jeannie bittet die Harts um Hilfe. Sie führt Jennifer als Maclaish-Verwandte ein und schlägt sie als Gegenkandidatin vor. Jennifer wird prompt gewählt und gerät ins tödliche Visier des skrupellosen Ramsay.
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland