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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 98vom 15.07.2026
Das Jahr des Hundes

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Hart aber herzlich

Folge 98: Das Jahr des Hundes

47 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Jonathan hat sich ein besonderes Geschenk für Jennifer einfallen lassen: Eine kostbare Jadefigur aus dem 16. Jahrhundert. Die kleine Plastik zeigt einen Hund und gehörte ursprünglich zu einem Satz von zwölf Figuren, die einer Legende nach dem Besitzer Unverwundbarkeit verleihen. Kurz darauf wird die Figur gestohlen - die Spur der Diebe führt nach Macao zu einem Waffenhändler. Der will die Legende von der Unverwundbarkeit in einem tödlichen Duell gegen Jonathan testen.

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