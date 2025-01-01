Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Falsche Lorbeeren

WarnerStaffel 1Folge 3vom 02.01.2026
Falsche Lorbeeren

Hart of Dixie

Folge 3: Falsche Lorbeeren

40 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 6

Zoe hat einen neuen Plan, um bei den Einwohnern von Bluebell Pluspunkte zu sammeln: Sie will bei dem populären Gumbo-Wettbewerb den ersten Platz machen. Die Zubereitung der traditionellen Speise ist ihr jedoch noch ziemlich fremd. Kurz bevor sie die Idee wieder aufgibt, trifft sie auf George, der ihr unter die Arme greifen will. Plötzlich erfahren die beiden von einem schweren Unfall in einer benachbarten Scheune. Zoe muss die Nerven behalten, um den Verwundeten zu retten.

