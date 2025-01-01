Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Vierer-Date

Folge 12: Das Vierer-Date

41 Min.Ab 6

George will seinen Eltern endlich Tansy vorstellen. Die neue Freundin scheint seine Mutter jedoch nicht zu überzeugen. Die heckt unterdessen Pläne aus, wie sie ihren Sohn näher an Zoe bringen kann. Lavon ist in der Zwischenzeit damit beschäftigt, mehr über die Identität eines Neuankömmlings zu erfahren. Der Brite flirtet mit Annabeth und Lavon wird das Gefühl nicht los, dass er etwas Böses im Schilde führt.

