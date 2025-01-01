Hart of Dixie
Folge 22: Neue Wege
41 Min.Ab 6
Tansy hat sich entschieden: Sie wird sich von George trennen. Unterdessen braucht Zoe dringend eine Auszeit von Bluebell. Sie ärgert sich, dass sie bei Wade wieder schwach geworden ist und bucht eine Reise nach New York. Doch anstatt der wohlverdienten Erholung beginnt bereits im Flugzeug der nächste Stress: Ein Passagier braucht dringend medizinische Hilfe. In Bluebell passieren währenddessen seltsame Dinge: Lavons Alligator wird entführt.
