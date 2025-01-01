Hart of Dixie
Folge 5: Schlafwandler
41 Min.Ab 6
George Tucker ist öfter in Bluebell unterwegs, als ihm lieb ist. Als Schlafwandler zieht er nachts um die Häuser und landet stets bei Zoe. Diese verbringt ihre Nächte jedoch nicht mehr alleine. Der Wahlkampf um den Posten des Bürgermeisters ist unterdessen in vollem Gange. Noch hat Lavon seine Konkurrentin Ruby nicht ausgestochen. Plötzlich hat Annabeth einen ungewöhnlichen Einfall, mit dem er viele Wähler auf seine Seite ziehen könnte.
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
