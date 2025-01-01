Hart of Dixie
Folge 7: Romantik
41 Min.
Der größte Football-Star der Schule sitzt in Zoes Praxis. Als die junge Ärztin ihn mit Umsicht medizinisch versorgt, verliebt sich der Sportler unsterblich in sie. Davon ist Zoe nicht gerade angetan. Sie versucht ihn loszuwerden, doch die Einwohner Bluebells protestieren. Zoe soll mit der Abfuhr noch warten, bis der Football-König sein nächstes Spiel angetreten hat. Unterdessen werden aus Konkurrenten Turteltauben: Ruby und Lavon treffen sich zum Abendessen.
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen