Hart of Dixie
Folge 9: Funkenflug
41 Min.Ab 6
Bluebell stolpert von einem Fest ins andere: Heute ist eine große Wohltätigkeitsauktion geplant. Natürlich laufen die Dinge nicht so ab, wie geplant: Von skurrilen Wetteinsätzen über zwischenmenschliche Differenzen - Langeweile kommt bei der Versteigerung ganz sicher nicht auf.
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen