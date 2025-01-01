Hart of Dixie
Folge 14: Here You Come Again
41 Min.
Zoes Mutter besucht ihre Tochter zum ersten Mal als Patientin in der Praxis. Die junge Ärztin freut sich darauf, endlich die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu bekommen. Unterdessen erfährt ein erstaunter Brick, dass Lemon bald nach Bluebell zurückkehren wird. Sofort macht er sich an die Organisation einer riesigen Willkommensparty.
Weitere Folgen in Staffel 3
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen