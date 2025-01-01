Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Verflucht!

WarnerStaffel 3Folge 17
Verflucht!

Verflucht!Jetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 17: Verflucht!

41 Min.Ab 6

Zoe und Lavon stellen fest, dass ein seltsamer Fluch auf ihnen lastet. Sie sind sich einig, dass sie ihre Vergangenheit aufarbeiten müssen, damit die Zukunft rosig werden kann. Nach einer unangenehmen Begegnung versuchen sich Lemon und George aus dem Weg zu gehen. Das gestaltet sich jedoch schwierig, da sie nun Geschäftspartner sind.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen