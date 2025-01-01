Hart of Dixie
Folge 20: Ein unschlagbares Team
41 Min.Ab 6
Wade gibt Zoe die Schuld für seine Beziehungsprobleme. Sie meidet den Frustrierten und mischt sich lieber in die Streitigkeiten von George und Lemon. Während AnnaBeth sich darauf freut, ihren Eltern den neuen Freund vorzustellen, sehnen sich diese eher nach Lavons Gesellschaft. Brick kümmert sich indes um die Fruchtbarkeitsprobleme von Tom und Wanda.
Hart of Dixie
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen