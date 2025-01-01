Hart of Dixie
Folge 7: Die Wahrheitsbombe
41 Min.Ab 6
Trotz Zoes Bemühungen, Alice' Tochter Scarlett von Brick und Lemon fernzuhalten, kann sie nicht verhindern, dass einige unbequeme Wahrheiten ans Licht rücken. Während Wade hart an sich arbeitet, sein Flirt-Verhalten zu kontrollieren, haben George und Anna-Beth ihr erstes Date - in einem Restaurant mit fragwürdigen Fischspezialitäten.
Hart of Dixie
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen