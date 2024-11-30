Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Hauptstadtrevier

Offene Rechnungen

ARD PlusStaffel 1Folge 16vom 30.11.2024
Joyn Plus
Offene Rechnungen

Offene RechnungenJetzt ohne Werbung streamen

Hauptstadtrevier

Folge 16: Offene Rechnungen

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6

Die Wahrsagerin Rubina prophezeit Julia, dass sie ihren Ex Sergej bald wiedersehen werde. Julia befragt die Wahrsagerin, weil sich der Unternehmer Schaller von ihr betrogen sieht. Johannes wollte den Fall loswerden und auch Julia ist nicht sonderlich begeistert. Wer glaubt schon an Wahrsagen?

Alle Staffeln im Überblick

Hauptstadtrevier
ARD Plus
Hauptstadtrevier

Hauptstadtrevier

Alle 2 Staffeln und Folgen