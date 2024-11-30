Hauptstadtrevier
Folge 16: Offene Rechnungen
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Die Wahrsagerin Rubina prophezeit Julia, dass sie ihren Ex Sergej bald wiedersehen werde. Julia befragt die Wahrsagerin, weil sich der Unternehmer Schaller von ihr betrogen sieht. Johannes wollte den Fall loswerden und auch Julia ist nicht sonderlich begeistert. Wer glaubt schon an Wahrsagen?
