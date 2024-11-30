Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 1Folge 4vom 30.11.2024
Folge 4: Der Wohltäter

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6

Direktionschefin Schiller wird wegen sexueller Belästigung suspendiert. Sie soll den Wohltäter der Stadt, unsittlich berührt haben. Dabei hat sie sich nur gewehrt, doch niemand glaubt ihr. Zudem hat Raabe, der die Situation anders darstellt, gerade eine Million Euro an die Polizei Berlin gespendet.

ARD Plus
