Hauptstadtrevier
Folge 8: Der%20Lockvogel
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
In%20einer%20Tanzschule%20bricht%20Sonja%20bewusstlos%20zusammen.%20Ihrem%20Tanzpartner%20Robert%20%20wird%20vorgeworfen%2C%20sie%20beim%20Tanzen%20gegen%20eine%20S%E4ule%20geschleudert%20zu%20haben.%20Robert%20behauptet%2C%20sie%20zu%20lieben.%20Hat%20er%20aus%20Wut%20%FCber%20ihre%20Zur%FCckweisung%20die%20Beherrschung%20verloren%3F%20Dann%20finden%20Julia%20und%20Johannes%20heraus%2C%20dass%20Sonjas%20Zusammenbruch%20die%20Folge%20einer%20Vergiftung%20ist.
Alle Staffeln im Überblick
Hauptstadtrevier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
12