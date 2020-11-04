Haus des Jahres: Deutschland
Folge vom 04.11.2020: Der Norden ruft!
45 Min.Folge vom 04.11.2020
Eva Brenner und Guido Heinz Frinken besuchen im Norden drei wahr gewordene Wohnträume. Mit dabei: Die Interior-Influencerin Susanne Hesslenberg, die ihre 102k Abonnenten mit ihrem Instagram-Account „sweetlivinginterior“ inspiriert. Heute darf sie selbst in fremde Häuser blicken und diese bewerten. In Buxtehude entdecken sie ein denkmalgeschütztes Stadthaus mit altem Fachwerk. Ein Reetdachhaus mitten im Grünen zeigt die Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Und ein Haus im amerikanischen Landhaus-Stil überrascht die Juroren auf ganz andere Art.
