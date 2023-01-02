Haus des Jahres: Deutschland
Folge vom 02.01.2023: Episode 3
45 Min.Folge vom 02.01.2023Ab 12
Guido Heinz Frinken bekommt bei der Suche nach dem schönsten Haus in Deutschland zusätzliche Unterstützung von Natascha Ochsenknecht. Diese Woche verschlägt es die beiden in den Norden von Deutschland. Hier besuchen sie ein Haus im Skandi-Stil, das die Nähe zum Meer auch optisch zelebriert. In einer ehemaligen Wachsfabrik entdecken sie einige alte Schätze und Raritäten, die sie nicht unbedingt in einem Traumhaus erwarten würden. Und ein sanierter Altbau mit bunten Innenräumen lädt zusätzlich zum Stöbern ein. Welches der drei Häuser schafft es ins Finale?
Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.