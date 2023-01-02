Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haus des Jahres: Deutschland

Episode 3

HGTVFolge vom 02.01.2023
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Haus des Jahres: Deutschland

Folge vom 02.01.2023: Episode 3

45 Min.Folge vom 02.01.2023Ab 12

Guido Heinz Frinken bekommt bei der Suche nach dem schönsten Haus in Deutschland zusätzliche Unterstützung von Natascha Ochsenknecht. Diese Woche verschlägt es die beiden in den Norden von Deutschland. Hier besuchen sie ein Haus im Skandi-Stil, das die Nähe zum Meer auch optisch zelebriert. In einer ehemaligen Wachsfabrik entdecken sie einige alte Schätze und Raritäten, die sie nicht unbedingt in einem Traumhaus erwarten würden. Und ein sanierter Altbau mit bunten Innenräumen lädt zusätzlich zum Stöbern ein. Welches der drei Häuser schafft es ins Finale?

Alle verfügbaren Folgen