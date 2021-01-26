Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 26.01.2021: Altes Haus mit Charme
22 Min.Folge vom 26.01.2021
Victor und Deanna wollen ins Haus-Flipping einsteigen, um das große Geld zu machen. Dafür hat Victor bereits seinen Job gekündigt. In South Los Angeles haben die beiden unbesehen ein altes Haus mit fünf Zimmern gekauft, dass sie mit Tareks Unterstützung modernisieren wollen. Doch ein grausamer Innenhof und eine gemeinschaftliche Auffahrt erschweren den ersten Flip des Paares. Tarek steht den Neulingen mit Rat und Tat zur Seite, um die Renovierung erfolgreich abzuschließen.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.