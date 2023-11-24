Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 24.11.2023: Wettlauf gegen die Zeit
44 Min.Folge vom 24.11.2023
Der Countdown läuft für Tarek und die hochschwangere Heather, denn ihr nächster Umbau in Long Beach wird möglicherweise erst in der Woche fertig, in der das Baby erwartet wird! Unerwartete und teure Änderungen treiben die Kosten für das fast hundert Jahre alte Haus wie aus dem Bilderbuch in die Höhe und sorgen für zusätzlichen Stress. Haben sich die beiden übernommen oder läuft am Ende doch alles glatt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.