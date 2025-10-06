Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 06.10.2025: Familienprojekt
44 Min.Folge vom 06.10.2025
Tarek wagt ein besonderes Experiment: Er bringt seiner Schwester und deren Freund die Grundlagen des Hausverkaufs bei. Doch die Vermischung von Familie und Geschäft sorgt schnell für Spannungen. Fehler, Missverständnisse und die große Verantwortung könnten das Projekt zu einer ernsten Belastungsprobe machen. Nun zeigt sich, ob Familie auch im Immobiliengeschäft zusammenhält.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.