Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

HGTVFolge vom 20.10.2025
45 Min.Folge vom 20.10.2025

Über die sozialen Medien erfahren Tarek und Heather von einem vermeintlichen Geheimtipp für ein Haus mit Renovierungspotenzial. Doch schnell stellt sich die Frage, ob sie getäuscht wurden. Falls der Deal tatsächlich echt ist, bleibt wenig Zeit: Sie müssen die Renovierung im Eiltempo abschließen, um die Immobilie noch vor der Marktabkühlung in den Feiertagen gewinnbringend verkaufen zu können.

