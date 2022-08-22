Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 22.08.2022: Frauenpower
44 Min.Folge vom 22.08.2022
Die Freunde und Immobilienmakler Josh und Jonathan haben vor einiger Zeit mit dem Flippen angefangen und sich ganz gut dabei geschlagen. Allerdings befanden sich all ihre Projekte in der kalifornischen Wüste. Nun haben sie ihr erstes Haus in L.A. County gekauft und müssen sich in punkto Design, Klientel und Arbeitsweise komplett umstellen. Deshalb wünschen sie sich von Profi Tarek Rat für ein 140 Quadratmeter großes Haus. Dabei geraten Tarek und Josh immer wieder aneinander: Bringt das den Deal in Gefahr?
