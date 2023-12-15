Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 15.12.2023: An der Autobahn
44 Min.Folge vom 15.12.2023
Die Nachbarn von Claudia und Edwin waren Messies. Als das Haus nach einem Brand zum Verkauf stand, schlugen sie zu, obwohl es völlig hinüber und die Lage an der Autobahn ein Minuspunkt ist. Deshalb ist der Druck umso höher, ein Top-Design hinzulegen. Mit Tareks Hilfe machen sie sich an die Arbeit, den Brandschaden zu beheben und das Haus zu renovieren. Edwin soll dabei die Zahlen im Blick behalten, Claudia ist fürs Design verantwortlich. Doch da sich Edwin immer wieder verschätzt, bringt er den House Flip in Gefahr.
