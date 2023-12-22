Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 22.12.2023: Das Warten hat ein Ende
45 Min.Folge vom 22.12.2023
Miguel und Drew sind relativ neu im Business und kauften für eine Million Dollar einen Rohdiamant in begehrter Lage von Long Beach. Doch sie haben mit der Stadtverwaltung und einem Top-Design zu kämpfen, weshalb sie sich an Immobilienprofi Tarek wenden. Der Druck ist hoch, denn es steht viel auf dem Spiel. Das Haus hat großes Potenzial und Tarek hilft ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit sie das Haus erfolgreich verkaufen können.
