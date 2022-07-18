Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 18.07.2022: Piloten im Höhenflug
45 Min.Folge vom 18.07.2022
Ashley und Dan sind Berufspilot:innen und wollen parallel dazu ins Geschäft mit Haussanierungen einsteigen. Im angesagten Stadtteil Highland Park hat das Paar eine Immobilie für 625.000 Dollar gekauft. Vollprofi Tarek El Moussa nimmt das Wohnobjekt unter die Lupe, damit sich die Neulinge bei ihrem ersten Flip nicht übernehmen. Doch bereits nach der ersten Visite, und einem Gespräch mit dem Bauleiter, muss Tarek seine Fachexpertise nutzen, um ein Finanzierungsfiasko abzuwenden.
