Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 25.07.2022: Quantensprung
45 Min.Folge vom 25.07.2022
Makler Jun und die Innenarchitektin Jessica wollen ihre Fähigkeiten vereinen und haben ein Haus in Carson für eine halbe Million Dollar gekauft. Doch beim Umbau kommen sie nicht richtig voran, denn Jessica scheint sich mit ihrem Design zu viel Zeit zu nehmen. Da sich die beiden mit Haus-Flipping noch nicht auskennen, holen sie Prodi Tarek zur Hilfe. Obwohl sie ihm vertrauen, scheuen sie sich nicht, Tareks Ratschlägen zu widersprechen. Dennoch gibt Tarek nicht auf, um sicherzustellen, dass die risikoreiche Renovierung ein voller Erfolg wird.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
