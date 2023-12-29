Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haus-Flipping mit Tarek

Folge vom 29.12.2023

Joe und Darlene sind seit sechs Jahren ein Paar und möchten in Zukunft auch beruflich gemeinsame Sache machen. Sie ist Maklerin und hat bisher allein geflippt, während Joe ein Neuling ist. Doch bis dato haben sie noch große Probleme mit der Rollenverteilung und Tarek muss ihnen nicht nur das Flippen, sondern auch richtige Kommunikation beibringen. Das macht er bei dem neuesten Projekt der beiden: Ein Eck-Bungalow, für den sie nur ein begrenztes Budget eingeplant haben. Darlene investiert am liebsten ins Design – und Tarek hilft ihr, ihre Gewohnheiten zu ändern, sonst könnten sowohl ihr Geschäft als auch ihre Beziehung auf dem Spiel stehen.

