Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 09.10.2018: Folge 13
21 Min.Folge vom 09.10.2018
Eigentlich waren Ken und Anita der Meinung, dass sie einen top Deal gemacht hatten. Das Haus in einer angesagten Ecke von East Atlanta, Georgia, sah ganz nach einem profitablen Objekt aus. Doch kaum haben die Bauarbeiten begonnen, kommen Probleme mit dem Fundament und andere Schwachstellen zutage. Können die Experten aus dem kleinen, heruntergekommenen Häuschen trotzdem einen Wohntraum mit offenem Konzept machen, das die Käufer lieben?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.