Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 02.10.2018: Folge 4
21 Min.Folge vom 02.10.2018
Die Real Estate-Profis ziehen ein echtes Schnäppchen an Land: ein Haus in einem Vorort von Atlanta für nur 50.000 Dollar! Doch die Instandsetzung der Immobilie wird noch einmal so viel kosten. Und bei der Renovierung jagt ein Problem das nächste, so dass Ken und Anita ihrem Zeitplan hinterherhinken und Nachtschichten einlegen müssen, um am Tag der offenen Tür fertig zu sein. Nach dem Riesenaufwand, der nun in dem Objekt steckt, ist es fraglich, ob der Deal überhaupt rentabel war.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.