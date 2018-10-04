Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 04.10.2018: Folge 7
22 Min.Folge vom 04.10.2018
Bei einer Online-Auktion kaufen Ken und Anita Corsini eine Immobilie, ohne sie vorher gesehen zu haben. Und bald wird klar, dass sie sich damit einen Haufen Ärger eingehandelt haben. Als die Renovierungsarbeiten beginnen, kommen so viele Mängel zu Tage, dass das Projekt in einen kompletten Umbau ausufert. Das Paar muss jede Menge Rückschläge wegstecken und besonders tief in die Trickkiste greifen, damit dieser Deal nicht zum totalen Flop wird.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.