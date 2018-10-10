Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 10.10.2018: Folge 1
21 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 6
Bristol und Aubrey Marunde haben eine interessante Immobilie ausfindig gemacht: Das Haus steht auf 2000 qm2 Grund, was für Vegas riesig ist, eignet sich für Pferdehaltung, hat einen eigenen Brunnen und Klärgrube. Doch das ganze Anwesen ist ein einziges Chaos, außerdem muss das Haus innen wie außen saniert und modernisiert werden. Können die beiden Real Estate-Talente mit ihrem begrenzten Budget aus der Bruchbude ein Vegas-Traumhaus machen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.